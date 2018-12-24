Мхитарян не стал лучшим игроком Армении

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитнику английского футбольного клуба "Арсенал" Генриху Мхитаряну не удалось стать лучшим игроком Армении.

Как сообщает Report, Генрих Мхитарян, который 7 лет становился обладателем этого звания, не смог стать лучшим игроком в Армении по итогам этого года.

Лучшим футболистом Армении 2018 г. признан полузащитник национальной сборной и "Актобе" (Казахстан) Маркос Пиццелли (171). Капитан сборной Армении, полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян с 119 очками расположился на втором месте. С 32 очками на третьем месте расположился нападающий немецкого клуба "Ян Регенсбург" Саркис Адамян.