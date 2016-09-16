MFL разыграет 10 000 манатов среди любительских футбольных команд Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Мини-футбольная "Лига MFL" после небольшого перерыва вновь приглашает всех фанатов футбола на поля, чтобы испытать свои силы в борьбе с любительскими командами со всего Азербайджана.

Как сообщает Report, MFL, уже запомнившаяся двумя кубковыми турнирами, проведенными в течение прошедшего лета, запускает долгожданный чемпионат, который будет длиться на протяжении нескольких месяцев.

Турнир будет продолжаться в период с 26 сентября по 17 июня будущего года.

Здесь уместно напомнить, что команды-победители турниров "MFL Кубок Евро" и "MFL Кубок Сан-Марино" отправились на полуфинальный матч Чемпионата Европы-2016 Уэльс – Португалия и отборочный матч Чемпионата мира-2018 Сан-Марино – Азербайджан соответственно. Все расходы были покрыты за счет организаторов турнира.

Новый турнир отличается от двух предыдущих как по формату, так и по продолжительности.

Команды будут разделены на 4 конференции по 20 команд, которые на протяжении нескольких месяцев будут бороться за право выхода в стадию плей-офф, где, начиная с 1/8, 16 лучших команд будут бороться за первое место.

Напомним, что Лига MFL предназначена только для футболистов-любителей. Профессионалы к участию в турнире не допускаются.

В период с 7-го по 22 сентября любительские команды смогут пройти регистрацию на сайте www.mfl.az.

Там же, как и на странице MFL в "Фейсбуке", можно ознакомиться со всеми правилами.

Подробную информацию можно получить:

- по телефону (+994) 055 263 73 12

- и e-mail info@sportmarketing.az.

Итак, что ждет участников турнира?

Как подчеркивают организаторы турнира, обладатель первого места получит главный приз – 10 000 манатов.

Кроме того, команда-победительница Лиги MFL получит право представлять страну на чемпионате любительских команд, который пройдет в Барселоне (Испания). Все расходы будут покрыты за счет MFL.

Также в течение года будут проводиться встречи участников "Лиги MFL" с местными и иностранными звездами футбола.

Кроме того, самые сильные команды каждой из 4-х конференций получат различные ценные подарки. Подробнее об этом будет сообщено в ближайшее время.

Впрочем, что может быть лучшим подарком для любителей футбола, как не возможность показать свою игру соперникам как на родине, так и за пределами страны?

А ведь именно такую возможность предоставляет Лига MFL абсолютно каждому!

Отметим, что регистрационный взнос составляет 1000 манатов (на всю команду).

При этом командам, носящим названия брендов или компаний (например, банков, сотовых операторов и т.д.), придется заплатить 2000 манатов либо сменить название.

Особо подчеркнем, что регистрационный взнос включает в себя оплату за аренду полей для проведения матчей, услуги судей, а также медицинского персонала.

На матчах Лиги будет проводиться фото- и видеосъемка, а результаты и статистика - публиковаться как на сайте MFL, так и на новостных ресурсах и в социальных сетях.

Напомним, что организационную поддержку MFL оказывает компания SMG (Sport Marketing Group).

Домашней ареной лиги являются поля футбольного комплекса Sportster, расположенного на территории Бакинского Олимпийского стадиона.

Лига проводится при поддержке АФФА.

Контакты для подробной информации:

(+994) 055 263 73 12

info@sportmarketing.az