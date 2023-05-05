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Сборная Азербайджана одержала уверенную победу над Францией

Сборная Азербайджана одержала уверенную победу над Францией На международном турнире по мини-футболу, посвященного 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, стартовал этап плей-офф.
Футбол
5 мая 2023 г. 13:27
Сборная Азербайджана одержала уверенную победу над Францией

Подходит к концу Международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана, победительница прошлого чемпионата Европы, успешно выступившая на соревнованиях, продолжает радовать болельщиков своими победами.

Наша команда, обыграв Италию и Грузию, а также сыгравшая вничью с чешской и сербской сборными в групповом этапе, вышла в "плей-офф". На этом этапе она встретилась со сборной Франции и добилась уверенной победы со счетом 3:2.

Команда Азербайджана, вышедшая в полуфинал, сегодня в 20:00 снова встретится с командой Сербии. Призываем болельщиков поддержать азербайджанскую сборную.

Игры проходят в Бакинской Теннисной Академии, финальная игра состоится 6 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fransaya 3 top vuraraq evə göndərir

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