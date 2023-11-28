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Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR

Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании обсудит возможность расширения полномочий видеоассистентов рефери (VAR).
Футбол
28 ноября 2023 г. 00:16
Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании обсудит возможность расширения полномочий видеоассистентов рефери (VAR).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, обсуждения будут включать вопросы вмешательства VAR на эпизоды с назначением штрафных и угловых ударов, а также на вынесение вторых желтых карточек.

В настоящий момент согласно протоколу VAR видеоассистенты могут вмешиваться в ход матча только в случаях с офсайдом, назначением или неназначением пенальти, вынесением прямых красных карточек.

Заседание IFAB пройдет 28 ноября в Лондоне. Решение по расширению полномочий VAR не будет принято до ежегодного собрания IFAB, которое запланировано на март 2024 года.

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