Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем заседании обсудит возможность расширения полномочий видеоассистентов рефери (VAR).
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По информации источника, обсуждения будут включать вопросы вмешательства VAR на эпизоды с назначением штрафных и угловых ударов, а также на вынесение вторых желтых карточек.
В настоящий момент согласно протоколу VAR видеоассистенты могут вмешиваться в ход матча только в случаях с офсайдом, назначением или неназначением пенальти, вынесением прямых красных карточек.
Заседание IFAB пройдет 28 ноября в Лондоне. Решение по расширению полномочий VAR не будет принято до ежегодного собрания IFAB, которое запланировано на март 2024 года.