Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана отказался от спонсирования клуба "Интер".

Об этом Report сообщил капитан команды Низами Гаджиев.

Он отметил, что решение было объявлено около недели назад : "Они не заинтересованы в футболе".

Правление Международного банка Азербайджана (МБА) приняло решение о приостановлении спонсирования профессионального спортивного клуба "Интер" со стороны банка. Целью такого шага является реализация мер по реструктуризации МБА, находящегося на новом этапе деятельности, и оптимизации его бизнеса.

“В соответствии с новыми стратегическими целями ограничение деятельности в сфере спорта позволит МБА рационализировать расходы и направить имеющиеся ресурсы и возможности на основную сферу своей деятельности, а именно финансово-банковскую сферу, что повысит эффективность оздоровительных мероприятий, проводимых при поддержке государства”, - сказал председатель Правления банка Халид Ахадов.

Правовые и технические вопросы, связанные с этим решением, будут поэтапно решены в соответствии с законодательством. В соответствии с обращением банка в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) клубу "Интер" будет оказана вся необходимая поддержка для участия его в играх до конца текущего сезона.

Банк останется учредителем клуба и управление им будет передано профессиональной команде на основе контракта. Клуб объявлен открытым на спонсорство и все желающие могут обратиться по этому вопросу в АФФА.

Отметим, что все обязательства по лицензированию клуба (в том числе финансовая гарантия, предусмотренная в рамках процесса лицензирования) будут исполнены со стороны МБА.