Международный аэропорт Мадейры назван в честь Криштиану Роналду

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт на португальском острове Мадейра переименован в честь футболиста "Реал Мадрида" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на Publico, 32-летний нападающий лично присутствовал на состоявшейся сегодня церемонии открытия.

Его сопровождали возлюбленная и президент регионального правительства Мадейры Мигель Альбукерке.

На открытии аэропорта, который будет назвываться "Международный аэропорт Мадейры - Криштиану Роналду", футболист отметил, что приложит все усилия, чтобы возвысить имя Португалии и Мадейры. Роналду сказал, что уважает мнение тех, кто выступал против переименования аэропорта: "Я никогда не просил вас переименовывать аэропорт и называть его моим именем. Я счастливый, но не двуличный. Знаю, что некоторые из присутствующих не хотят, чтобы аэропорт называли в мою честь. Однако, мы живем в демократической стране и у каждого может быть собственное мнение".

Отметим, что Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на острове Мадейра.

Переименование Международного аэропорта Мадейры его именем было встречено не однозначно.

Прозвучала критика в адрес как президента регионального правительства Мигеля Альбукерке, так и других руководящих лиц.