Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку "Барселоны"

Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста "Барселоны" Жерара Пике и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта.
Как передает Report со ссылкой на
"Kosmos нанес большой вред теннису, создав проект только ради получения денег. Пике действительно должен вернуться в футбол. Надеюсь, мы не окончательно убили Кубок Дэвиса. Нужно найти правильный формат", - цитирует RMC Sport президента Французской федерации тенниса (FFT) Жиля Мореттона.
Отмечается, что ITF изучает юридические меры против Kosmos, чтобы взыскать долги, накопленные во время предыдущих розыгрышей, а также возместить понесенный репутационный ущерб.