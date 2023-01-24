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Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку "Барселоны"

Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку "Барселоны" Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста "Барселоны" Жерара Пике и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта.
Футбол
24 января 2023 г. 05:51
Международная федерация тенниса хочет предъявить иск экс-игроку Барселоны

Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста "Барселоны" Жерара Пике и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта.

Как передает Report со ссылкой на sport.es, ITF в 2018 году передала контроль над Кубком Дэвиса компании Kosmos в обмен на три миллиарда долларов, которые должны были быть выплачены в течение 25 лет. После этого был полностью изменен формат турнира. В январе стало известно о разрыве этого контракта из-за невыполнения финансовых обязательств.

"Kosmos нанес большой вред теннису, создав проект только ради получения денег. Пике действительно должен вернуться в футбол. Надеюсь, мы не окончательно убили Кубок Дэвиса. Нужно найти правильный формат", - цитирует RMC Sport президента Французской федерации тенниса (FFT) Жиля Мореттона.

Отмечается, что ITF изучает юридические меры против Kosmos, чтобы взыскать долги, накопленные во время предыдущих розыгрышей, а также возместить понесенный репутационный ущерб.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Tennis Federasiyası Jerar Pikeni məhkəməyə verəcək

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