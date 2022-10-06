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Международная федерация футбола наказала Махира Эмрели

Международная федерация футбола наказала Махира Эмрели Международная федерация футбола (ФИФА) наказала футболиста сборной Азербайджана Махира Эмрели.
Футбол
6 октября 2022 г. 20:42
Международная федерация футбола наказала Махира Эмрели

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала футболиста сборной Азербайджана Махира Эмрели.

Как сообщает Report, об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил директор по правовым и административным вопросам польской "Легии", бывшего клуба 25-летнего нападающего, Якуб Ласковский.

По его словам, форвард был дисквалифицирован за невыполнение финансовых обязательств перед представителем Варшавы.

Также футбольный трибунал ФИФА объявил, что Эмрели придется вернуть "Легии" более 100 тысяч евро.

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Версия на азербайджанском языке FIFA Mahir Emrelini cəzalandırıb

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