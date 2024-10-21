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Между сотрудниками АФФА и Федерации футбола Казахстана была реализована программа обмена

Между сотрудниками АФФА и Федерации футбола Казахстана была реализована программа обмена При поддержке УЕФА была реализована программа обмена между сотрудниками Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и департамента лицензирования Федерации футбола Казахстана (ФФК).
Футбол
21 октября 2024 г. 21:07
Между сотрудниками АФФА и Федерации футбола Казахстана была реализована программа обмена

При поддержке УЕФА была реализована программа обмена между сотрудниками Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и департамента лицензирования Федерации футбола Казахстана (ФФК).

Как сообщает Report, в программе также приняла участие специалист УЕФА по лицензированию Анна Полатовска.

В рамках первой части программы, прошедшей в Баку, сотрудники ФФК были проинформированы о местной системе лицензирования и основном процессе. Кроме того, эксперты департамента провели индивидуальные встречи с гостями, поделившись своими мнениями и опытом по определенным критериям.

Отметим, что в соответствии с программой планируется проведение следующей встречи в Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAFFA və Qazaxıstan Futbol Federasiyasının əməkdaşları arasında mübadilə proqramı həyata keçirilib

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