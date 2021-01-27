Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт на поле

Между нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии

Между нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии.

Как передает Report, в концовке первого тайма встречи защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца.

Ибрагимович присоединился к спору. В ходе перепалки Ибрагимович что-то говорил Лукаку с улыбкой на лице, пока бельгийского форварда держали партнёры по команде. Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "черно-синих".