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Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт на поле

Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт на поле Между нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии
Футбол
27 января 2021 г. 01:48
Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт на поле
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович

Между нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии.

Как передает Report, в концовке первого тайма встречи защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца.

Ибрагимович присоединился к спору. В ходе перепалки Ибрагимович что-то говорил Лукаку с улыбкой на лице, пока бельгийского форварда держали партнёры по команде. Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "черно-синих".

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