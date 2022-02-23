Между футболистами "Марселя" произошла перепалка

Между футболистами соперника "Карабаха" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА - французского "Марселя" возникла напряженность.

Между футболистами соперника "Карабаха" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА - французского "Марселя" возникла напряженность.

Как передает Report со ссылкой на издание LEquipe, инцидент произошел в раздевалке после матча XXV тура против "Клермона", в котором "Марсель" проиграл со счетом 0:2

Сначала игроки схлестнулись в словесной перепалке, в ходе которой, игрок Димитри Пайет сказал, что в команде не хватает скромности. Маттео Гендузи парировал, что "каждый волен думать, что хочет".

Эти слова из перепалки была раскрыта в заявлении для СМИ. В самой же раздевалке использовались более откровенные выражения.

Суть в том, что некоторые решения главного тренера команды Хорхе Сампаоли вызывают вопросы. Однако президент клуба Пабло Лонгория не хочет вмешиваться в тактические решения аргентинского специалиста.

Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.