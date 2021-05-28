Мевлют Чавушоглу: "Болельщики напомнили, кому принадлежит Карабах"

Мы рады, что национальная команда сыграет в моем родном городе в преддверии ЕВРО-2020. Это был тренировочный матч, достойный одного народа, двух государств

"Мы рады, что национальная команда сыграет в моем родном городе в преддверии ЕВРО-2020. Это был тренировочный матч, достойный одного народа, двух государств".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью телеканалу TRT Spor, комментируя товарищеский матч со сборной Азербайджана.

Глава турецкого МИД отметил, что обе команды произвели хорошее впечатление: "Сегодня болельщиков было мало. Выражаем благодарность болельщикам из Алании. Они скандировали лозунги в поддержку как Турции, так и Азербайджана. Мы не смешиваем политику со спортом. Но болельщики отчетливо напомнили нам, кто принадлежит Карабах".

Чавушоглу также оценил шансы сборной Турции на ЕВРО-2020: "Я верю, что наша команда выйдет из группы на чемпионате Европы и будет двигаться к чемпионству. Мы доверяем своей команде под руководством Шенола Гюнеша. Наша команда в хорошей форме. Вы знаете, что некоторые матчи будут сыграны в Азербайджане. Верим, что матчи в братском Азербайджане будут удачными для нас".

Отметим, что матч завершился победой Турции - 2:1.