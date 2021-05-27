Мевлут Чавушоглу: "На ЕВРО-2020 мы будем дома – в Баку"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился на своей странице в Twitter публикацией о сегодняшнем товарищеском матче между сборными Турции и Азербайджана по футболу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился на своей странице в Twitter публикацией о сегодняшнем товарищеском матче между сборными Турции и Азербайджана по футболу.

Как передает Report, глава турецкого внешнеполитического ведомства написал: "В Аланье нет проигравшего. Да здравствует турецко-азербайджанское братство. На ЕВРО-2020 мы будем дома – в Баку! Удачи родному Азербайджану в проведении (матчей ЕВРО)", - добавив символы флагов Турции и Азербайджана.