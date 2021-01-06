Месут Озил ведет переговоры с клубом из США

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США

Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в США.

Как передает Report, сообщается о переговорах между немцем турецкого происхождения и клубом "Ди Си Юнайтед", выступающем в МЛС. При этом источник сообщает о прогрессе в обсуждениях.

"Ди Си Юнайтед" намерен предложить полузащитнику не только обычный контракт, но и помощь в продвижении его личного бренда M10 в США, а также его сетевой кофейни 39 Steps Coffee. В дополнение к этому, американцы хотят сделать футболиста "лицом клуба".