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    Месут Озил в пятый раз был признан лучшим игроком Германии по итогам года

    28-летний хавбек опередил Тони Крооса и Йонаса Хектора

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Месут Озил, полузащитник "Арсенала", завоевал награду Игрока года в Германии.

    Как передает Report, 28-летний атакующий хавбек опередил в борьбе за трофей Тони Крооса, который получил 33,8% голосов, а также Йонаса Хектора с 4% голосами.

    Сам же Озил набрал 54,5% среди голосующих. Для игрока "Арсенала" это уже пятая награда за шесть лет. Лишь в 2014 году ее получил Тони Кроос из мадридского "Реала".

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