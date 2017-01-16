Месут Озил в пятый раз был признан лучшим игроком Германии по итогам года

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Месут Озил, полузащитник "Арсенала", завоевал награду Игрока года в Германии.

Как передает Report, 28-летний атакующий хавбек опередил в борьбе за трофей Тони Крооса, который получил 33,8% голосов, а также Йонаса Хектора с 4% голосами.

Сам же Озил набрал 54,5% среди голосующих. Для игрока "Арсенала" это уже пятая награда за шесть лет. Лишь в 2014 году ее получил Тони Кроос из мадридского "Реала".