Месут Озил отказался от пониженной зарплаты

Три игрока лондонского "Арсенала" отказались от сокращения зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Напомним, 20 апреля футболисты "Арсенала" согласились на сокращение выплат на 12,5 процента.

Отмечается, что одним из отказавшихся стал хавбек Месут Озил, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Он зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

Немецкий полузащитник попросил одноклубников уважать его решение, отметив, что ему нужно время, чтобы оценить финансовые последствия коронавирусной инфекции.