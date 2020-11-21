Месут Озил: Обезоружим исламофобию добротой

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал мусульманский мир "обезоружить исламофобию добротой".

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал мусульманский мир "обезоружить исламофобию добротой".

Как передает Report, своем микроблоге в Твиттер Озил процитировал стих из Корана: "Добро и зло не могут быть равны. Отвечайте на зло лучшим, тогда тот, с кем вы во вражде, будет как близкий друг".

"К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и СМИ играют в этом большую роль", - написал полузащитник лондонского "Арсенала".

"Мой личный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм так, чтобы не усиливать их, а обезоруживать и заставлять замолчать добротой", - заключил 31-летний футболист.

Озил перешел в клуб английской премьер-лиги "Арсенал" в 2013 году. В 254 играх за "канониров" он забил 44 гола. Он также выступал за немецкие "Шальке", "Вердер" и мадридский "Реал".

Футболист входил в состав сборной Германии, выигравшей чемпионат мира 2014 года.