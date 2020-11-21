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Месут Озил: Обезоружим исламофобию добротой

Месут Озил: Обезоружим исламофобию добротой Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал мусульманский мир "обезоружить исламофобию добротой".
Футбол
21 ноября 2020 г. 07:43
Месут Озил: Обезоружим исламофобию добротой
Месут Озил

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал мусульманский мир "обезоружить исламофобию добротой".

Как передает Report, своем микроблоге в Твиттер Озил процитировал стих из Корана: "Добро и зло не могут быть равны. Отвечайте на зло лучшим, тогда тот, с кем вы во вражде, будет как близкий друг".

"К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и СМИ играют в этом большую роль", - написал полузащитник лондонского "Арсенала".

"Мой личный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм так, чтобы не усиливать их, а обезоруживать и заставлять замолчать добротой", - заключил 31-летний футболист.

Озил перешел в клуб английской премьер-лиги "Арсенал" в 2013 году. В 254 играх за "канониров" он забил 44 гола. Он также выступал за немецкие "Шальке", "Вердер" и мадридский "Реал".

Футболист входил в состав сборной Германии, выигравшей чемпионат мира 2014 года.

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Версия на азербайджанском языке Mesut Özil İslam dünyasına müraciət etdi

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