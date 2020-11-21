Месут Озил: Обезоружим исламофобию добротой

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал мусульманский мир "обезоружить исламофобию добротой".
Как передает Report, своем микроблоге в
"К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и СМИ играют в этом большую роль", - написал полузащитник лондонского "Арсенала".
"Мой личный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм так, чтобы не усиливать их, а обезоруживать и заставлять замолчать добротой", - заключил 31-летний футболист.
Озил перешел в клуб английской премьер-лиги "Арсенал" в 2013 году. В 254 играх за "канониров" он забил 44 гола. Он также выступал за немецкие "Шальке", "Вердер" и мадридский "Реал".
Футболист входил в состав сборной Германии, выигравшей чемпионат мира 2014 года.