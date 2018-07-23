Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за расистского отношения

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде Германии.

Как передает Report, об этом сообщает РТ.

Озил опубликовал открытое письмо и сослался на проявления расизма со стороны Немецкого футбольного союза (DFB) в принятом решении. Футболист подвергся обструкции со стороны немецких фанатов после опубликованной фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава DFB Райнхард Гриндель вызывал его к себе после этой ситуации.

"С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес", — написал Озил в своём Twitter.

Ранее Озил ответил на критику за фото с Эрдоганом.