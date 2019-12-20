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Месут Озил может продолжить карьеру в Турции

Месут Озил может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, скорее всего, продолжит карьеру в "Фенербахче". 

Как сообщает Report со ссылкой на Fotomac, 31-летний немец близок к переходу в клуб из Стамбула на правах аренды, сообщает Fotomac.

Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли, ранее работавший в "Ливерпуле" и "Тоттенхэм Хотспур", сейчас находится в Лондоне, где пытается договориться о трансфере Озила. Сделку могут заключить уже до конца этой недели.

Отметим, что Месут выступает за "Арсенал" с 2013 года. Контракт хавбека с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

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