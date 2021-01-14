Месут Озил готов отказаться от 7,8 млн, чтобы покинуть "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил готов отказаться от зарплаты ради ухода из клуба

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил готов отказаться от зарплаты ради ухода из клуба.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, по данным источника, до окончания контракта игрок должен заработать 7,8 млн евро. Руководство "канониров" дало понять, что не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озила, если он перейдёт в "Фенербахче". Сам футболист готов отказаться от зарплаты, чтобы покинуть клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что Озил близок к переходу к "Фенербахче".

Срок действия контракта Озила с "Арсеналом" истекает в июне. Зарплата немца турецкого происхождения составляет почти 395 тыс. фунтов в неделю. Озил выступает за лондонский "Арсенал" с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не играет. Месут не был даже включён в заявку"Арсенала" на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.