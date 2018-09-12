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    Место проведения матча "Сумгайыт" - "Карабах" изменено

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Изменилось место проведения матча "Сумгайыт" - "Карабах" в IV туре Премьер-лиги Азербайджана.  

    Как сообщает Report, изменение реализовано на основе обращения "Карабаха" в Профессиональную футбольную лигу.

    В целях подготовки к матчу против "Спортинга" в групповом этапе Лиги Европы и сокращения риска возможных травм, была выражена просьба провести встречу с "Сумгайытом" на стадионе с естественным травяным покрытием - "Azersun Arena". 

    Руководствуясь официальным обращением "Карабаха" и письмом с согласием "Сумгайыта", Профессиональная футбольная лига приняла решение о проведении матча "Сумгайыт" - "Карабах" на "Azersun Arena" 14 сентября 2018 года в 20:00. 

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