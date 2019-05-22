Места сбора болельщиков "Арсенала" и "Челси" - ИНСТРУКЦИЯ

29 мая в Баку состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА с участием лондонских клубов "Челси" и "Арсенал".

Report представляет подготовленные Оргкомитетом инструкции для болельщиков...

ДОСТУП НА СТАДИОН

Зрителю может быть предоставлен доступ на стадион, если он предъявит билет и успешно пройдет процедуры поиска запрещенных к проносу предметов и скрининг, в том числе проверку своих личных вещей.

Зрители входят в зону стадиона по предъявлении действительного билета на матч (мероприятие) на человека (независимо от возраста) и по просьбе сотрудника охраны удостоверения личности с действительной фотографией и подписью (паспорта либо государственного удостоверения личности).

Доступ посетителей на стадион разрешается не ранее, чем за 3 (три) часа до начала матча (массового мероприятия), время начала которого определяется заранее и сообщается посетителям через средства массовой информации только для следующих целей:

Подробнее с правилами поведения на Стадионе и списком запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на сайте Бакинского олимпийского стадиона по ссылке.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Лучший способ покинуть стадион после окончания матча будет зависеть от того, где вы находитесь и куда направитесь. Следуйте вывескам стадиона и соблюдайте инструкции волонтеров, чтобы прийти к желаемому виду транспорта. Для обладателей билетов общественный транспорт будет бесплатным.

Если ваше место расположено между 1-м и 11-м входами, воспользуйтесь автобусами до станций метро "Гара Гараев" и "28 Мая". Если ваше место на стадионе расположено между 12-м и 22-м входами, воспользуйтесь 1-й линией метро на станции "Кероглу".

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Все владельцы билетов могут пользоваться общественным транспортом бесплатно с 28 по 30 мая, предъявив свой бумажный или мобильный билет. Если у вас есть мобильный билет, убедитесь, что ваш телефон не разряжен. Общественные автобусы: 1, 2, 3, 5, 6, 7A, 7B, 13, 14, 17, 18, 21, 52, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 96, 125, 135, 175, 199, H1.

В городе Баку существует состоящая из трех линий сеть метро, воспользовавшись которой вы сможете легко добраться до Бакинского олимпийского стадиона. В день проведения финальной игры метро будет работать до 4 часов утра. Таким образом, вы сможете легко добраться до своего отеля, даже если игра продлится из-за добавочного времени и одиннадцатиметровых ударов.

ТАКСИ / ПРОКАТ ЧАСТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Такси и прокат частных автомобилей считаются подходящими транспортными средствами для передвижения по городу Баку. От Международного аэропорта Гейдар Алиев до центра Баку можно доехать на такси за 30 минут. Внутри охранного периметра стадиона не допускается остановка такси или личных автомобилей. Пункты высадки и посадки находятся возле станции метро "Кероглу".

ПУНКТЫ СБОРА БОЛЕЛЬЩИКОВ

Пунктом сбора фанатов "Арсенала" является Зимний парк. Фанаты из Международного аэропорта Гейдар Алиев будут доставлены на автобусе P22 до остановки возле стадиона. Оттуда они могут удобно добраться до Зимнего парка на бесплатных автобусах.

Пунктом сбора фанатов "Челси" является парк Сахиль. Фанаты из Международного аэропорта Гейдар Алиев будут доставлены на автобусе P21 до остановки возле стадиона. Оттуда они могут удобно добраться до парка Сахиль на бесплатных автобусах.