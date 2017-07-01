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    Месси женился в Аргентине при повышенных мерах безопасности

    Капитан национальной сборной устроил торжество в своем родном городе Росарио
    © Twitter

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий клуба "Барселона" Лионель Месси 30 июня женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по случаю торжества в городе были задействованы более 300 сотрудников полиции, кроме того, сотрудники частных охранных фирм.

    На свадьбу были приглашены 260 гостей, среди которых звезды футбола, такие как Неймар, Пике, Пуйоль, Игуаин и Суарес. Кроме того прибыла невеста Пике Шакира. Были аккредитованы 157 аргентинских и иностранных журналистов.

    В качестве подарков молодожены предложили гостям сделать пожертвования в фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.

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