Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Аргентины по футболу

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не собирается завершать выступления за национальную команду.
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Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявлял на пресс-конференции, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет последним для Месси в составе национальной команды.
"Нет, я не собираюсь уходить из сборной, - сказал 35-летний Месси. - Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке".
Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, серия пенальти - 4:2. Месси забил в финале два гола и был признан лучшим игроком турнира.