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Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Аргентины по футболу

Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Аргентины по футболу Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не собирается завершать выступления за национальную команду.
Футбол
19 декабря 2022 г. 05:52
Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Аргентины по футболу

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не собирается завершать выступления за национальную команду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова футболиста приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявлял на пресс-конференции, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет последним для Месси в составе национальной команды.

"Нет, я не собираюсь уходить из сборной, - сказал 35-летний Месси. - Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке".

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли французов, основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, серия пенальти - 4:2. Месси забил в финале два гола и был признан лучшим игроком турнира.

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