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Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу Футболист клуба "Интер Майами" Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу.
Футбол
16 ноября 2023 г. 03:23
Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Футболист клуба "Интер Майами" Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу.

Как передает Report, об этом пишет Marca.

"Он изменил футбол не только в Испании, но и в мире. Из-за этого он даже навредил футболу. Теперь многие пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой стиль", — сказал Месси.

"Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 28 очков.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском "ПСЖ" перешел в "Интер Майами". Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

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Версия на азербайджанском языке Messi: “Qvardiola dünya futboluna zərər verib”

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