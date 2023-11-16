Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Футболист клуба "Интер Майами" Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу.
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"Он изменил футбол не только в Испании, но и в мире. Из-за этого он даже навредил футболу. Теперь многие пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой стиль", — сказал Месси.
"Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 28 очков.
Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском "ПСЖ" перешел в "Интер Майами". Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).