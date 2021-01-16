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Месси принял решение насчет своего будущего

Месси принял решение насчет своего будущего Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет остаться в клубе
Футбол
16 января 2021 г. 20:56
Месси принял решение насчет своего будущего
Лионель Месси

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет остаться в клубе.

Как передает Report, об этом порталу Sport.es рассказал претендующий на пост президента сине-гранатовых Жоан Лапорта.

"Я знаю, что он хочет остаться, что он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности", — заявил Лапорта.

Лапорта добавил, что форвард выглядит счастливым и поддерживает одноклубников. "В данный момент Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать "Атлетико" в Ла Лиге и обойти ПСЖ в Лиге чемпионов", — подытожил он.

В начале декабря появилась информация о том, что на приобретение Месси нацелилось руководство французского ПСЖ. По сообщению издания RMC Sport, аргентинец должен присоединиться к команде в 2021 году. В ПСЖ выступает бразилец Неймар, игравший с Месси в "Барселоне".

Летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством "Барселоны" из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться до конца действующего соглашения, истекающего в конце сезона. Главным претендентом на Месси считается английский "Манчестер Сити".

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