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    Месси, забив свой 365 гол в Примере, повторил рекорд Герда Мюллера

    30-летний аргентинец повторил рекорд легендарного нападающего «Баварии»

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт на 12-й минуте домашнего матча 18-го тура испанской Примеры с «Леванте».

    Как передает Report, для Месси этот гол стал 365-м в Примере. 30-летний аргентинец повторил рекорд легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в чемпионатах «Большой пятёрки» (учитывается национальное первенство только одной страны). Мюллер забил за мюнхенский клуб 365 голов в Бундеслиге. 

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