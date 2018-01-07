Месси, забив свой 365 гол в Примере, повторил рекорд Герда Мюллера

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт на 12-й минуте домашнего матча 18-го тура испанской Примеры с «Леванте».

Как передает Report, для Месси этот гол стал 365-м в Примере. 30-летний аргентинец повторил рекорд легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в чемпионатах «Большой пятёрки» (учитывается национальное первенство только одной страны). Мюллер забил за мюнхенский клуб 365 голов в Бундеслиге.