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Месси забил в пятом матче подряд за "Интер Майами"

Месси забил в пятом матче подряд за "Интер Майами" "Интер Майами" дома со счетом 4:0 обыграл "Шарлотт" в матче 1/4 финала Кубка лиг, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики.
Футбол
12 августа 2023 г. 08:25
Месси забил в пятом матче подряд за Интер Майами

"Интер Майами" дома со счетом 4:0 обыграл "Шарлотт" в матче 1/4 финала Кубка лиг, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики.

Как передает Report, встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

В составе победителей голы забили Хосеф Мартинес (12-я минута, с пенальти), Роберт Тэйлор (32), Лионель Месси (86), на 78-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Шарлотт" Адилсон Маланда.

Месси провел пятую игру за "Интер Майами" и отличился в каждой из них. На счету аргентинского нападающего восемь голов и одна голевая передача.

В полуфинале "Интер Майами" сыграет с "Филадельфией", которая со счетом 2:1 обыграла мексиканский "Керетаро". Встреча пройдет 16 августа.

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