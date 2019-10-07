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Месси забил первый гол в сезоне

​Месси забил первый гол в сезоне

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота андалусийской "Севильи" в матче восьмого тура испанской Ла Лиги.

Как передает Report, этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне.

До настоящего момента он отметился результативным пасом в матче против миланского "Интера".

Встреча восьмого тура, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев стадиона "Камп Ноу". В составе победителей, помимо Месси, отличились Луис Суарес, Артуро Видаль и Усман Дембеле.

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