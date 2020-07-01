​Месси забил 700-й гол в карьере

Лионель Месси https://report.az/storage/news/81e4694c29f6440ae561344076632878/03540fdd-59dc-4126-8ef3-7604a6a22c23_292.jpg

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой 700-й гол в карьере.

Как передает Report, форвард реализовал 11-метровый в матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

Месси забил 630 голов в 724 матчах за "Барселону". Также на его счету 70 забитых мячей в 138 матчах за сборную Аргентины.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.