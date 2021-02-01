Месси забил 650-й гол за "Барселону"

В матче 21-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Атлетик" из Бильбао. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 2:1

В матче 21-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Атлетик" из Бильбао. Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.

Как передает Report, один из голов за сине-гранатовых забил Лионель Месси.

Аргентинский нападающий забил 650-й гол за "Барселону" во всех турнирах. В рамках испанской Примеры он забил 456 голов.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Барселона" в 20 матчах набрала 40 очков и по дополнительным показателям обогнала в таблице Примеры мадридский "Реал" (40). "Атлетик" (24) занимает 11-е место.