Месси забил 6000-й гол "Барселоны" в чемпионате Испании - ВИДЕО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором юбилейного, 6000-го гола каталонского клуба в испанской Примере.

Как сообщает Report, юбилейная отметка была достигнута на 64-й минуте матча первого тура Примеры с «Депортиво Алавес» на стадионе «Камп Ноу».

Отмечается, что 31-летний форвард также является автором 5000-го гола своей команды в чемпионате.

Это 384-й гол Месси в Примере и 561-й во всех турнирах в составе «Барселоны».

Барселона - Алавес 3:0 Обзор от threetop на Rutube.