Месси забил 6000-й гол "Барселоны" в чемпионате Испании - ВИДЕО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором юбилейного, 6000-го гола каталонского клуба в испанской Примере.
Как сообщает Report, юбилейная отметка была достигнута на 64-й минуте матча первого тура Примеры с «Депортиво Алавес» на стадионе «Камп Ноу».
Отмечается, что 31-летний форвард также является автором 5000-го гола своей команды в чемпионате.
Это 384-й гол Месси в Примере и 561-й во всех турнирах в составе «Барселоны».
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