Месси забил 39-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси поразил ворота израильского «Маккаби» из Хайфы в матче 2-го тура Лиги чемпионов и установил очередной рекорд.

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси поразил ворота израильского «Маккаби» из Хайфы в матче 2-го тура Лиги чемпионов и установил очередной рекорд.

Встреча проходит на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль).

Семикратный обладатель награды «Золотой мяч» на 37-й минуте сравнял счёт в матче с израильским клубом. Таким образом, футболист забил 39 командам в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира. До этой игры Лионель Месси и нападающий Криштиану Роналду имели в своём активе по 38 команд.

Напомним, что португалец не выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов.