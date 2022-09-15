Месси забил 39-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси поразил ворота израильского «Маккаби» из Хайфы в матче 2-го тура Лиги чемпионов и установил очередной рекорд.
Встреча проходит на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль).
Семикратный обладатель награды «Золотой мяч» на 37-й минуте сравнял счёт в матче с израильским клубом. Таким образом, футболист забил 39 командам в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира. До этой игры Лионель Месси и нападающий Криштиану Роналду имели в своём активе по 38 команд.
Напомним, что португалец не выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов.