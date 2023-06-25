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Месси: Я уже не тот, кем был несколько лет назад в "Барселоне"

Месси: Я уже не тот, кем был несколько лет назад в "Барселоне" Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил, почему его бывший клуб "Пари Сен-Жермен" не смог побороться за большее количество трофеев в минувшем сезоне.
Футбол
25 июня 2023 г. 00:33
Месси: Я уже не тот, кем был несколько лет назад в Барселоне

Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил, почему его бывший клуб "Пари Сен-Жермен" не смог побороться за большее количество трофеев в минувшем сезоне.

Как передает Report, слова форварда приводит RMS Sport.

"Я уже не тот игрок, который несколько лет назад был в "Барселоне". Но, как я уже сказал, первый год в Париже был для меня очень трудным по нескольким причинам.

Чемпионат мира cыграл важную роль в прошедшем cезоне. Тот факт, что он был запланирован на cередину cезона… это был оcобенный год для вcех.

Некоторые вернулиcь позже других, некоторые взяли отпуcк, другие получили травмы Это cыграло большую роль в нашем cезоне, это изменило наши планы на игру, например, травмы некоторых очень важных игроков, в чаcтноcти Неймара", - сказал Месси.

ПСЖ в сезоне-2022/23 стал чемпионом Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

3 июня Месси провел последний матч в составе ПСЖ, выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в американский "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

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