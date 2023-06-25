Месси: Я уже не тот, кем был несколько лет назад в "Барселоне"

Месси: Я уже не тот, кем был несколько лет назад в "Барселоне"

Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил, почему его бывший клуб "Пари Сен-Жермен" не смог побороться за большее количество трофеев в минувшем сезоне.

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