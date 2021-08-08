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Месси: Я ухожу, но это не прощание

Месси: Я ухожу, но это не прощание Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил с заявлением в социальных сетях.
Футбол
8 августа 2021 г. 21:42
Месси: Я ухожу, но это не прощание
Лионель Месси

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступил с заявлением в социальных сетях.

Как передает Report, об этом написал он в Instagram.

"Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя полагаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным… Я хотел бы продолжать играть здесь, сделал для этого все, и, в конце концов, этого не произошло.

У меня есть только слова благодарности всем тем, кто окружал меня в клубе столько лет. И для наших фанатов, которые отдали мне всю свою любовь, я попытался ответить им тем же, отдавая всего себя в сине-гранатовой форме. Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже", - отметил аргентинец.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Messi "Barselona"dan gedişini şərh edib: “Bu vida deyil”

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