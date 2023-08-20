Месси выиграл свой первый титул в составе "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл свой первый титул в составе американского клуба "Интер Майами".

Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл свой первый титул в составе американского клуба "Интер Майами".

Как сообщает Report , представитель Флориды выиграл Кубок Лиги, обыграв в финале "Нэшвилл" в серии пенальти.

На гол Лионеля Месси в основное время "Нэшвилл" ответил точным ударом Фафа Пико. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда из Майами - 10:9.

Для "Интер Майами", основанного в 2018 году, это первый титул в истории клуба. Месси забил 10 голов в 7 играх за клуб. Для него этот кубок — 44-й титул в карьере. Таким образом, аргентинец стал самым титулованным футболистом, обойдя бразильца Дани Алвеса.