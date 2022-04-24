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Месси выиграл 11-й чемпионский титул в карьере

Месси выиграл 11-й чемпионский титул в карьере «Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Лансом» (1:1), что позволило команде из Парижа одержать досрочную победу в чемпионате Франции.
Футбол
24 апреля 2022 г. 11:38
Месси выиграл 11-й чемпионский титул в карьере

«Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Лансом» (1:1), что позволило команде из Парижа одержать досрочную победу в чемпионате Франции.

Как передает Report, единственный гол за «ПСЖ» в этой встрече забил нападающий Лионель Месси, для которого титул чемпиона Франции стал 11-м чемпионским трофеем в карьере спустя 17 лет после завоевания первого в составе каталонской «Барселоны».

На «Камп Ноу» аргентинец выиграл 10 чемпионских трофеев, включая серию из трёх подряд в период с 2009 по 2011 годы.

Его первый титул в Ла Лиге пришёлся на сезон-2004/2005, а в сезоне-2005/2006 он добавил себе в коллекцию ещё один.

Под руководством Хосепа Гвардиолы он выиграл три титула чемпиона подряд, за которым последовал ещё один трофей под руководством Тито Вилановы в сезоне-2012/2013.

Следующие два титула он получил под руководством Луиса Энрике в сезонах-2014/2015 и 2015/2016, а затем ещё два с Эрнесто Вальверде в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

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Версия на азербайджанском языке Messi karyerasında 11-ci çempionluğunu qazanıb

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