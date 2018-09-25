Месси впервые включил Роналду в тройку лучших футболистов сезона при голосовании ФИФА

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси поставил нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на третьей место в списке лучших футболистов года при голосовании по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, аргентинец впервые проголосовал подобным образом.

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. На ней было объявлено, что лучшим футболистом прошлого сезона стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Месси отдал первое место именно Модричу, поставив на второе француза Килиана Мбаппе (ПСЖ), а на третье - Роналду. Португалец же, как и в прошлые годы, не включил аргентинца в свою тройку лучших. Роналду выбрал бывших партнеров по "Реалу" Рафаэля Варана и Модрича, а также Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". По итогам голосования капитан португальской сборной занял второе место, Месси - только пятое.

Самой престижной индивидуальной наградой в мировом футболе является "Золотой мяч", учрежденный в 1956 году французским изданием France Football. ФИФА впервые назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус. К 2010 году ФИФА и французская редакция договорились объединить две премии, и в течение шести лет звание лучшего игрока года было однозначным и неоспоримым. Однако в 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с France Football и вернулась к своей собственной награде.

Премия, которая вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля 2017 года по июль 2018 года ("Золотой мяч" - по итогам календарного года). В Лондоне награждаются лучшие по итогам сезона-2017/18, который включил в себя чемпионат мира, проходивший в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.