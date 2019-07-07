Месси во второй раз в карьере удалили в матче с Чили - ВИДЕО

Лидера сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси удалили на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, встреча завершилась со счетом 2:1.

Это второе удаление Мессии за всю его карьеру, впервые 32-летнему футболисту показали красную карточку 14 лет назад, когда он только начал играть за сборную в товарищеской игре с Венгрией.

Отметим, что после игры аргентинский форвард отказался получать бронзовую медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства.

В свою очередь Южноамериканская конфедерация футбола посчитала поведение Месси неуважением к организации.