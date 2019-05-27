Месси в шестой раз выиграл "Золотую бутсу" - ВИДЕО

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Европы в шестой раз в карьере.

Как передает Report, забив 36 голов в чемпионате Испании, Лионель Месси победил в гонке за «Золотую бутсу».

На счету аргентинца 72 очка, ближайший преследователь, Килиан Мбаппе из ПСЖ, набрал 66 пунктов.

Футболисты, выступающие в топ-5 лиг Европы, получают по два очка за каждый забитый мяч в чемпионате. Голы в турнирах, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 6 по 21, оцениваются в 1,5 балла. Бомбардиры из остальных чемпионатов получают одно очко за каждый забитый мяч.

Претенденты на «Золотую бутсу» — 2018/19:

1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0 коэффициент силы чемпионата) / 72 очка;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 33 гола (x2,0) / 66 очков;

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка;

4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков;

5-11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Кшиштоф Пентек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка;

5-11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка.