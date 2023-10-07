Месси вернулся к полноценным тренировкам

Нападающий “Интер Майами” Лионель Месси в четверг и пятницу провёл полноценные тренировки с командой.

Нападающий “Интер Майами” Лионель Месси в четверг и пятницу провёл полноценные тренировки с командой.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

Форвард пропустил четыре последних матча “цапель" из-за травмы ноги.

"Он тренировался в четверг и в пятницу. С каждым днём его состояние улучшается", - сказал журналистам помощник главного тренера “Интер Майами” Хавьер Моралес.

Месси может вернуться на поле в домашней игре регулярного чемпионата МЛС против "Цинциннати". Она пройдёт в ночь на 8 октября и начнётся в 3:30 по бакинскому времени. "Интер Майами" также намекнул на возможное участие аргентинца в матче, опубликовав в одной из социальных сетей его фотографию с подписью "увидимся завтра" на испанском языке.