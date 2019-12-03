​Месси в шестой раз в карьере выиграл "Золотой мяч"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

Как передает Report, церемония вручения награды состоялась в Париже.

Вторым в голосовании стал форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а третьим - защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Таким образом, Месси стал шестикратным обладателем данной награды.

В сезоне-2018/19 Месси выиграл вместе с "Барселоной" чемпионат Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо этого, Месси стал бронзовым призёром Кубка Америки в составе сборной Аргентины.