Месси в шаге от повторения рекорда Пеле

Лионель Месси в четвертьфинальном матче Кубка Америки против сборной Эквадора забил свой 76-й гол в форме Аргентины.

Лионель Месси в четвертьфинальном матче Кубка Америки против сборной Эквадора забил свой 76-й гол в форме Аргентины.

Как передает Report, таким образом, ему осталось забить один мяч для повторения рекорда по голам за южноамериканскую сборную, который принадлежит Пеле (77 голов).

Месси сыграл 149 матчей за Аргентину, в котором он забил 77 голов и сделал 51 результативный пас. Отметим, что для достижении отметки в 77 мячей Пеле потребовался 91 матч.

На Кубке Америки-2021 на счету Месси уже четыре гола и он является лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Аргентины в 1/2 финала встретится с Колумбией. Во втором полуфинале сыграют команды Бразилии и Перу.