Месси в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021.

Как передает Report, в нынешнем сезоне аргентинец забил 30 голов. Форвард "Барсы" провёл на поле 35 матчей. Месси стал лучшим бомбардиром Примеры в пятый раз подряд.

Второе место в списке бомбардиров заняли Карим Бензема ("Реал") и Жерар Морено ("Вильярреал"), которые забили по 23 гола. На третьем месте — форвард "Атлетико" Луис Суарес (21).

Лучшим ассистентом стал форвард "Сельты" Яго Аспас, на счету которого 13 результативных передач. Месси и полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте отдали по 11 голевых пасов.