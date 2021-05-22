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Месси в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Месси в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021
Футбол
22 мая 2021 г. 23:17
Месси в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
Лионель Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2020/2021.

Как передает Report, в нынешнем сезоне аргентинец забил 30 голов. Форвард "Барсы" провёл на поле 35 матчей. Месси стал лучшим бомбардиром Примеры в пятый раз подряд.

Второе место в списке бомбардиров заняли Карим Бензема ("Реал") и Жерар Морено ("Вильярреал"), которые забили по 23 гола. На третьем месте — форвард "Атлетико" Луис Суарес (21).

Лучшим ассистентом стал форвард "Сельты" Яго Аспас, на счету которого 13 результативных передач. Месси и полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте отдали по 11 голевых пасов.

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