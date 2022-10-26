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Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Месси установил рекорд Лиги чемпионов Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил израильский "Маккаби" (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2.
Футбол
26 октября 2022 г. 03:15
Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил израильский "Маккаби" (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2.

Как передает Report, у парижан мячи забивали Лионель Месси (дважды), Килиан Мбаппе (дважды), Неймар, Шон Гольдберг (автогол) и Карлос Солер. В составе хозяев дублем отметился Абдулайе Сек.

Форвард парижан Лионель Месси помимо двух голов также оформил две результативные передачи. OptaJoe в соцсетях отмечает, что аргентинец стал самым возрастным футболистом (35 лет и 123 дня) в истории Лиги чемпионов, которому удавалось дважды забить и дважды ассистировать в одной матче.

В параллельном матче португальская "Бенфика" на своем поле обыграла итальянский "Ювентус" (4:3). ПСЖ и "Бенфика" набрали по 11 очков в группе Н и вышли в плей-офф турнира.

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Версия на азербайджанском языке Messi Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb

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