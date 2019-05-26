​Месси установил рекорд Кубка Испании

Нападающий “Барселоны“ Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче с “Валенсией“, который состоялся на стадионе “Бенито Вильямарин” в Севилье и завершился со счётом 2:1 в пользу “летучих мышей“, передает Report.

Аргентинец стал автором единственного гола сине-гранатовых в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника 73-й минуте. Как сообщает Opta в “Твиттере“, 31-летний футболист установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах соревнования. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.

“Барселона“ в завершившемся сезоне завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила “Ливерпулю“, несмотря на победу в первом матче со счётом 3:0.