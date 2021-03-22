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Месси установил очередной рекорд "Барселоны"

Месси установил очередной рекорд "Барселоны" Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд по числу проведенных матчей за клуб
Футбол
22 марта 2021 г. 01:45
Месси установил очередной рекорд Барселоны
Лионель Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд по числу проведенных матчей за клуб.

Как передает Report, он вышел на поле в поединке против клуба "Реал Сосьедад". Эта игра стала 768-й для Месси в футболке "Барселоны". Предыдущий рекорд принадлежал легендарному полузащитнику "сине-гранатовых" Хави - 767 матчей.

Месси выступает за "Барселону" с октября 2004 года. За это время он забил 661 гол.

В составе клуба форвард 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз - суперкубок и шесть раз - кубок страны. Четыре раза за это время "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов.

Месси - единственный в мире шестикратный обладатель "Золотого мяча".

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