Месси установил очередной рекорд "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд по числу проведенных матчей за клуб

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд по числу проведенных матчей за клуб.

Как передает Report, он вышел на поле в поединке против клуба "Реал Сосьедад". Эта игра стала 768-й для Месси в футболке "Барселоны". Предыдущий рекорд принадлежал легендарному полузащитнику "сине-гранатовых" Хави - 767 матчей.

Месси выступает за "Барселону" с октября 2004 года. За это время он забил 661 гол.

В составе клуба форвард 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз - суперкубок и шесть раз - кубок страны. Четыре раза за это время "Барселона" выигрывала Лигу чемпионов.

Месси - единственный в мире шестикратный обладатель "Золотого мяча".