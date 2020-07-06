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Месси установил новый рекорд

Месси установил новый рекорд Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором двух результативных передач в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".
Футбол
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6 июля 2020 г. 02:38
Месси установил новый рекорд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором двух результативных передач в матче 34-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

Как передает Report, таким образом, количество ассистов аргентинца в текущем сезоне Ла Лиги достигло 19 — это новый рекорд Лионеля.

С 19-ю ассистами Месси является лидером чемпионата Испании по данному показателю. Кроме того, аргентинец возглавляет и гонку бомбардиров — на его счету 22 гола (второй — нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема с 17-ю забитыми мячами).

В турнирной таблице Примеры "Барселона" идёт второй, отставая от «Реала» на семь очков. В случае победы над "Вильярреалом" каталонский клуб приблизится к мадридскому гранду на расстояние четырёх очков.

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Версия на азербайджанском языке Messi La Liqanın cari mövsümündə yeni rekorda imza atıb

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