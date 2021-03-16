Месси установил новый рекорд Ла Лиги

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании.

Как передает Report, футболист открыл счет в игре 27-го тура Ла Лиги в матче с "Уэской". Этот мяч стал для Месси 20-м в 25 играх сезона.

Таким образом, Месси стал первым в истории игроком Ла Лиги, который забил не менее 20 голов в 13 сезонах подряд. Отмечается, что его серия началась в сезоне 2008/09, а свой лучший результат спортсмен показал в сезоне-2011/12, забив 50 мячей.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд своего многолетнего партнера Хави по матчам за "Барселону".