Месси установил новый рекорд Ла Лиги

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании.
Как передает Report, футболист открыл счет в игре 27-го тура Ла Лиги в матче с "Уэской". Этот мяч стал для Месси 20-м в 25 играх сезона.
Таким образом, Месси стал первым в истории игроком Ла Лиги, который забил не менее 20 голов в 13 сезонах подряд. Отмечается, что его серия началась в сезоне 2008/09, а свой лучший результат спортсмен показал в сезоне-2011/12, забив 50 мячей.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд своего многолетнего партнера Хави по матчам за "Барселону".