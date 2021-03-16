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Месси установил новый рекорд Ла Лиги

Месси установил новый рекорд Ла Лиги Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании
Футбол
16 марта 2021 г. 04:42
Месси установил новый рекорд Ла Лиги
Лионель Месси

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании.

Как передает Report, футболист открыл счет в игре 27-го тура Ла Лиги в матче с "Уэской". Этот мяч стал для Месси 20-м в 25 играх сезона.

Таким образом, Месси стал первым в истории игроком Ла Лиги, который забил не менее 20 голов в 13 сезонах подряд. Отмечается, что его серия началась в сезоне 2008/09, а свой лучший результат спортсмен показал в сезоне-2011/12, забив 50 мячей.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд своего многолетнего партнера Хави по матчам за "Барселону".

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Версия на азербайджанском языке Messi İspaniya çempionatında yeni rekorda imza atdı

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