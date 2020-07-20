О нас
Report Georgia

Месси установил исторический рекорд Ла Лиги

Месси установил исторический рекорд Ла Лиги Аргентинский нападающий "Барселоны"Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
Футбол
20 июля 2020 г. 01:44
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Как передает Report, Месси забил 25 голов в 33 матчах, опередив нападающего "Реала" Карима Бензема (21 гол в 37 матчах) и форварда "Вильярреала" Жерара Морено (18 голов в 35 играх).

Ранее Месси выигрывал трофей "Пичичи", который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-"Атлетик") становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Messi İspaniya çempionatının rekord sayda ən yaxşı bombardiri oldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Суперлиге Турции определился победитель
В Суперлиге Турции определился победитель
20 июля 2020 г. 01:10
Примера: Барселона разгромила Алавес
Примера: "Барселона" разгромила "Алавес"
19 июля 2020 г. 22:04
Стали известны имена помощников Рашада Садыгова 
Стали известны имена помощников Рашада Садыгова 
19 июля 2020 г. 16:56
Зиря укрепилась еще несколькими футболистами
Фото"Зиря" укрепилась еще несколькими футболистами
19 июля 2020 г. 16:18
Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи Карабаха
Кевин Медина: Постараюсь внести свой вклад в успехи "Карабаха"
19 июля 2020 г. 15:41
Колумбийский новичок Карабаха приехал в Баку
Колумбийский новичок "Карабаха" приехал в Баку
19 июля 2020 г. 09:54
Милан разгромил Болонью в матче Cерии А
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Cерии А
19 июля 2020 г. 07:52
Арсенал вышел в финал Кубка Англии по футболу
"Арсенал" вышел в финал Кубка Англии по футболу
19 июля 2020 г. 03:11
В Лидсе временно переименовали улицу в честь главного тренера
В Лидсе временно переименовали улицу в честь главного тренера
18 июля 2020 г. 22:29
Стал известен новый капитан «Карабаха»
Стал известен новый капитан «Карабаха»
18 июля 2020 г. 20:39

Последние новости

01:44
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги Футбол
01:10
В Суперлиге Турции определился победитель Футбол
00:39
В Абшероне совершен наезд на пешехода Происшествия
00:14
Ужесточенный карантин сохранится в ряде городов и районов Азербайджана Внутренняя политика
00:10
Разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты Внутренняя политика
00:06
В Азербайджане вновь продлевается  особый карантинный режим Внутренняя политика
00:02
Сегодня срок действия SMS-разрешения увеличилось до трех часов Внутренняя политика
23:45
ФотоВ Канаде наши соотечественники провели акцию в поддержку Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
23:17
В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов Нагорно-карабахский конфликт
22:50
ФотоAZAL доставил из Москвы 197 граждан Азербайджана Бизнес
22:29
Бахрам Багирзаде выразил благодарность Мехрибан Алиевой Социальная защита
22:21
ВидеоВ Германии предотвращена армянская провокация Нагорно-карабахский конфликт
22:04
Примера: "Барселона" разгромила "Алавес" Футбол
21:49
В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19 В регионе
21:35
ФотоНазвано число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов Здравоохранение
Вся новостная лента