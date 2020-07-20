Месси установил исторический рекорд Ла Лиги

Аргентинский нападающий "Барселоны"Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Как передает Report, Месси забил 25 голов в 33 матчах, опередив нападающего "Реала" Карима Бензема (21 гол в 37 матчах) и форварда "Вильярреала" Жерара Морено (18 голов в 35 играх).

Ранее Месси выигрывал трофей "Пичичи", который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-"Атлетик") становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.